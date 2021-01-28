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أردوغان: تركيا الثالثة عالميا في مشاريع تطوير لقاحات كورونا

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أردوغان: تركيا الثالثة عالميا في مشاريع تطوير لقاحات كورونا
Reuters
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تحتل المركز الثالث عالميا في عدد مشاريع تطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

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جاء ذلك في كلمة له اليوم الخميس، خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز مؤسسة البحوث العلمية والتكنولوجية التركية، بالعاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان أن "تركيا في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والصين في عدد مشاريع تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا، بحسب منظمة الصحة العالمية".

وتابع الرئيس التركي أن "436 باحثا تركيا يشرفون على 17 مشروعا لتطوير لقاح مضاد لكورونا".

وأشار أردوغان إلى أن "3 من لقاحاتنا ضد كورونا الجاري العمل عليها، على وشك الدخول في مرحلة التجارب".​​​​​

المصدر: "الأناضول"

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