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لوكاشينكو: الوحدات الخاصة أوقفت محاولات تفجير في البلاد

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لوكاشينكو: الوحدات الخاصة أوقفت محاولات تفجير في البلاد
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قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إن وحدات القوات الخاصة في البلاد أوقفت محاولات "تفجير المنازل والشوارع"، كما كشفت قنوات اتصال توريد الذخيرة والمتفجرات.

وأضاف لوكاشينكو في تصريحات صحفية اليوم الخميس، "هناك من يخالف القانون، كثير من الناس يخالفونه، وخاصة المجموعات المسلحة، وستنشر لجنة أمن الدولة حقائق حول كيف حاولوا ليس فقط تفجير الوضع العام وبث الخوف، وإنما محاولاتهم لتفجير المنازل والشوارع في بلدنا، من أين جاءت الذخيرة والمتفجرات.. تم اعتقال الأشخاص الذين حاولو نقل المتفجرات عبر الحدود".

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المصدر: تاس

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