وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي يزور الحدود التركية-السورية

وصل وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي سيمون كوفيني، ضمن إطار زيارة إلى تركيا، إلى معبر عند الحدود مع سوريا.

وزار كوفيني أمس حسب وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، ولاية هطاي الحدودية مع سوريا حيث اجتمع بمسؤولين أتراك منهم حاكم الولاية رحمي دوغان وممثل وزارة الخارجية سردار جنكيز.

الأناضول

وبعد هذه اللقاءات، توجه الوزير الإيرلندي إلى مركز لتحميل المساعدات الإنسانية الأممية في منطقة الريحانية بلواء إسكندرون وزار أيضا معبر جيلفا غوزو الحدودي الذي تدخل عبره المساعدات إلى الأراضي السورية.

كما أجرى كوفيني خلال الزيارة محادثات مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في أنقرة.

المصدر: الأناضول