سيناتور جمهوري يدعو لسحب الحرس الوطني من واشنطن

دعا السيناتور الجمهوري توم كوتون، السلطات الفيدرالية إلى سحب قوات الحرس الوطني من العاصمة واشنطن، حيث لا يزال الآلاف منتشرين بسبب التهديدات المستمرة بالعنف السياسي.

واعتبر كوتون في مقال رأي نشر على موقع قناة "Fox News"، أنه "على الرغم من الطقس البارد والظروف غير المريحة، قام هؤلاء الجنود بواجبهم، في أرقى تقاليد الحرس.. وجودهم كان مقرونا باتهامات فيدرالية قاسية ضد مثيري الشغب في الكابيتول ولردع أي عنف إضافي قد يحصل.. إلا أن حفل التنصيب حصل دون وقوع حوادث".

وقال إنه "مع اكتمال التنصيب وانحسار التهديدات، حان الوقت الآن لسحب هذه العناصر من العاصمة وإعادتهم إلى قواعدهم".

وكان القائم بأعمال وزير الجيش جون وايتلي، أعلن أن حوالي 7000 عنصر من الحرس الوطني سيبقون بالعاصمة في الأيام القليلة المقبلة لتقديم الدعم لأجهزة إنفاذ القانون المحلية والفيدرالية، لينخفض ​​عددهم إلى ما يقرب من 5000 بحلول بداية فبراير، وسيبقى هؤلاء بعد ذلك حتى انتهاء محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ، المقرر أن تبدأ في 8 فبراير.

بدورها، حذرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في بيان من احتمال وقوع أعمال عنف من قبل المعارضين للانتقال الرئاسي أو من قبل من لديهم آراء معادية للحكومة أو دوافع مبنية على روايات كاذبة.

المصدر: The Hill + RT