إسرائيل تبيع الفائض لديها من طائرات "إف-16"

أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية، عن بيع 29 طائرة من طراز "إف-16" (نتس) قالت إنها ستستخدم في تدريبات سلاح الجو الأمريكي، وهي من الفائض التي يمتلكة سلاح الجو الإسرائيلي.

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وذكر البيان الصادر عن مديرية التعاون الدفاعي الدولي "سيبات" التابعة لوزارة الأمن الإسرائيلية، أن "هذه الطائرات تم بيعها إلى شركة "TOP ACES" وهي شركة من شمال أمريكا، توفر خدمات ابتكار سيناريوهات تحاكي وجود عدو على غرار "السرب الأحمر" والتي تستخدم بتدريبات سلاح الجو الأمريكي".

وأضاف البيان أن الصفقة التي تم إبرامها بلغت قيمتها عشرات ملايين الدولارات، وفي إطار الاتفاق جرى تسليم أول أربع طائرات إلى الولايات المتحدة، والتي تم تحميلها على متن طائرة شحن من طراز "انتوف".

المصدر: "I24"