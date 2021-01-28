تركيا تتسلم من شمال قبرص قياديا بارزا في تنظيم غولن

أعلنت تركيا اليوم الخميس أن أجهزتها الاستخباراتية تسلمت قياديا بارزا في تنظيم الداعية المعارض فتح الله غولن، بعد إلقاء القبض عليه في شمال قبرص.

وأفادت وكالة "الأناضول" الرسمية بأن أحمد يغيت "أحد أئمة تنظيم غولن" احتجز ضمن عملية نفذتها الاستخبارات التركية بالتعاون مع شرطة "جمهورية شمال قبرص" التي لا تعترف بها أي دولة باستثناء تركيا نفسها.

وأكدت الوكالة أن يغيت نقل اليوم إلى محافظة مرسين جنوب تركيا من مطار غرنة (كيرينيا) شمال قبرص، مشيرة إلى أن مذكرة اعتقال دولية سبق أن صدرت بحقه عن محكمة في ولاية هاطاي التركية بتهمة التورط في "الأنشطة الإرهابية".

وتعتبر السلطات التركية غولن المقيم في الولايات المتحدة العقل المدبر في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف يوليو 2016.

المصدر: الأناضول