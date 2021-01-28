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فرنسا.. عناصر شرطة يواجهون عقوبة بعد خرقهم قواعد الوقاية من كورونا

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فرنسا.. عناصر شرطة يواجهون عقوبة بعد خرقهم قواعد الوقاية من كورونا
Reuters
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يواجه أكثر من 20 عنصرا من الشرطة الفرنسية عقوبة داخلية، بعد انتشار مقطع فيديو وهم يرقصون داخل أحد مراكزهم في ضواحي باريس، مما شكل انتهاكا لقواعد الوقاية من فيروس كورونا.

وقال متحدث باسم الشرطة، اليوم الخميس، إن المشاركين في الحفلة في ضاحية أوبير فيلييه بباريس أمروا بتقديم تقارير عن أفعالهم وأنه "يتم التخطيط لفرض عقوبات عليهم"، دون أن يذكر تفاصيل العقوبات المخطط لها.

وأكد المتحدث أن الحفلات وغيرها من "التجمعات الودية" محظورة في جميع مرافق الشرطة، في حين أن الأقنعة والتباعد الاجتماعي مطلوبان.

وفي مقطع فيديو نشر عبر حساب Loopsider ، على "تويتر" شوهد العديد من الأشخاص يرقصون معا دون ارتداء الأقنعة وفي غرفة مزدحمة.

وأثار الفيديو انتقادات في وقت تخرج فيه الشرطة الفرنسية كل ليلة لفرض حظر تجول من الساعة 6 مساء حتى 6 صباحا للحد من انتشار الفيروس.

المصدر: abc news

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