مسؤول فرنسي: نحن شركاء لمصر لكننا متضامنون مع روما بقضية ريجيني

قال وكيل وزارة الخارجية الفرنسية لشؤون الاتحاد الأوروبي كليمان بون، إن مصر وفرنسا شركاء، لكن باريس متضامنة مع روما بقضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

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وأضاف بون، في مقابلة مع صحيفة "لا ستامبا" الإسبانية، أن شراكة فرنسا مع مصر في القضايا الأمنية بالمنطقة ضرورية وذات فائدة لأوروبا كلها، لكننا لا نعبر عن أي شك أو ضعف فيما يتعلق بالتضامن الواجب تجاه إيطاليا في قضية ريجيني.

وقال: "نحن ندرك أنها قضية حساسة ومؤلمة بالنسبة للإيطاليين".

وعثر في فبراير من العام 2016 على جثة الطالب الإيطالي الشاب جوليو ريجيني على قارعة طريق بأطراف القاهرة عليها آثار تعذيب، ما أثار أزمة بين مصر إيطاليا.



المصدر: آكي