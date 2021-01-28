لازريني: "الأونروا" بحاجة لأكثر من مليار دولار

أعلن مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" فيليب لازاريني، أن الوكالة بحاجة لأكثر من مليار دولار خلال 2021، لإدارة خدماتها العادية والطارئة والمنقذة للحياة في فلسطين وسوريا.

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ولفت لازريني إلى أن "الوكالة بحاجة إلى حوالي 806 ملايين دولار هذا العام لإدارة دفة خدماتها العادية، بالإضافة إلى 550 مليون دولار لإدارة خدماتها الطارئة في فلسطين وسوريا".

وأوضح أن السيولة النقدية لـ"الأونروا" لا تزال هاجسا كبيرا، مشيرا إلى أن المعطيات والتقديرات المتوفرة حاليا تفيد بأن هذا العام سيكون عاما ماليا حرجا، خصوصا في ظل استمرار الجائحة وتبعاتها الاقتصادية.

وأكد المسؤول الأممي وجود بوادر مشجعة من عدد من الدول المتبرعة والتي وافقت على تسريع توظيف تبرعاتها لهذا العام لكي تتمكن الوكالة من الإيفاء بخدماتنا الأساسية للاجئين ودفع الرواتب في موعدها.

واعتبر أن حملات التشكيك في ولاية الوكالة وحياديتها ونزاهتها ودورها في خدمة اللاجئين تستهدف ملف اللاجئين ككل.

وختم بالقول: "وردتنا مؤشرات من الإدارة الأمريكية الجديدة بأنها تنظر بإيجابية إلى استئناف المساعدات الأمريكية لـ"الأونروا" والتي توقفت في بدايات عام 2018 وهي محل ترحاب، ولكن الأزمة المالية للوكالة أزمة مركبة ماليا وتحتاج إلى أكثر من عودة التبرع الأمريكي".

المصدر: معا