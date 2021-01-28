القضاء الباكستاني يبرئ المتهم الرئيسي بقتل صحفي أمريكي

أكدت المحكمة العليا بباكستان الخميس إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق متطرف باكستاني بريطاني يشتبه في قيامه بخطف وقتل الصحفي الأمريكي دانيال بيرل عام 2002، ما يمهد الطريق لإطلاق سراحه.

إقرأ المزيد

وقال محمود شيخ أحد محامي المتهم لوكالة "فرانس برس" إن المحكمة اعتبرت أن أحمد عمر سعيد شيخ لم يرتكب "أي جنحة في هذه القضية".

من جهتها، نقلت وكالة "رويترز" عن المحامي سلمان طالب الدين قوله إن لجنة تضم ثلاثة قضاة بالمحكمة العليا قررت "بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد تبرئة جميع المتهمين والإفراج عنهم".

وكانت المحكمة العليا لولاية السند (جنوب) ألغت في أبريل الماضي، حكم الإعدام في جريمة قتل بحق أحمد عمر سعيد شيخ (47 عاما) المشتبه به الرئيسي في قضية قتل بيرل، وخففت عقوبته إلى السجن سبع سنوات بتهمة الخطف وهي فترة تشملها 18 سنة أمضاها معتقلا.

ودانت الخارجية الأمريكية حينذاك القرار بشدة معتبرة أنه "إهانة لضحايا الإرهاب في جميع أنحاء العالم".

وفي ديسمبر الماضي، أمرت محكمة باكستانية بالإفراج الفوري عن 4 من المتهمين بتدبير عملية اختطاف وقتل بيرل.

المصدر: "رويترز"