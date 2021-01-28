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ألمانيا تستعد لفرض قيود للدخول إلى أراضيها ومسؤول يتوقع نقص اللقاح ضد كورونا

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ألمانيا تستعد لفرض قيود للدخول إلى أراضيها ومسؤول يتوقع نقص اللقاح ضد كورونا
Reuters
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قالت وزارة الداخلية الألمانية، إنها تستعد لفرض قيود على دخول المسافرين من بريطانيا والبرازيل وجنوب إفريقيا إلى أراضيها، وسط تصاعد المخاوف من المزيد من أنواع العدوى بكورونا.

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وأضافت الوزارة اليوم الخميس، أن القواعد الجديدة تجري مناقشتها مع الحكومة الألمانية.

وقال وزير الصحة ينس سبان، في تصريح، اليوم الخميس، إن النقص الحالي في لقاحات فيروس كورونا سيستمر حتى أبريل، في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة انتقادات جديدة بشأن وتيرة برنامج التطعيم.

وقال سبان في تغريدة على "تويتر": "ما زلنا نواجه عشرة أسابيع صعبة على الأقل بسبب نقص اللقاح" مضيفا أنه يريد عقد قمة للزعماء الفيدراليين والإقليميين في ألمانيا لمناقشة التطعيمات.

واتفقت المستشارة أنغيلا ميركل، وزعماء الولايات الفدرالية، الأسبوع الماضي، على تمديد العزل العام، ما يعني استمرار إغلاق المدارس والمطاعم وجميع الأنشطة التجارية غير الأساسية حتى 14 فبراير القادم.

المصدر: رويترز

 

 

 

 

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