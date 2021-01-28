زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب يزور ترامب في فلوريدا

من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هذا الأسبوع مع زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي في فلوريدا، حسبما أكد مصدر مطلع على الاجتماع لـ The Hill.

ويأتي اللقاء الذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة من قبل Punchbowl News في الوقت الذي يحاول فيه مكارثي إدارة التوترات المتصاعدة داخل الحزب الجمهوري في مجلس النواب وسط تداعيات أعمال الشغب في مبنى الكابيتول ومحاولة عزل ترامب بسبب دوره في الاقتحام.

وقالت الصحيفة إن مكتب مكارثي لم يرد على طلب للتعليق.

وأمضى زعيم الحزب الجمهوري في مجلس النواب السنوات الأربع الماضية في إظهار الولاء الثابت لترامب أثناء وجوده في البيت الأبيض.

لكن العلاقة بين ترامب ومكارثي أظهرت تصدعات في أعقاب أعمال الشغب في الكابيتول، التي أسفرت عن مقتل ضابط شرطة وأربعة آخرين بعد أن اقتحمت مجموعة مؤيدة لترامب المبنى في مسعى لوقف التصديق على الأصوات الانتخابية التي أكدت فوز جو بايدن بالرئاسة.

المصدر: "The Hill"