 
مباشر

زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب يزور ترامب في فلوريدا

أخبار العالم

زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب يزور ترامب في فلوريدا
Reuters
كيفن مكارثي، زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pnhn

من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هذا الأسبوع مع زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي في فلوريدا، حسبما أكد مصدر مطلع على الاجتماع لـ The Hill.

ويأتي اللقاء الذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة من قبل Punchbowl News في الوقت الذي يحاول فيه مكارثي إدارة التوترات المتصاعدة داخل الحزب الجمهوري في مجلس النواب وسط تداعيات أعمال الشغب في مبنى الكابيتول ومحاولة عزل ترامب بسبب دوره في الاقتحام.

وقالت الصحيفة إن مكتب مكارثي لم يرد على طلب للتعليق.

وأمضى زعيم الحزب الجمهوري في مجلس النواب السنوات الأربع الماضية في إظهار الولاء الثابت لترامب أثناء وجوده في البيت الأبيض.

لكن العلاقة بين ترامب ومكارثي أظهرت تصدعات في أعقاب أعمال الشغب في الكابيتول، التي أسفرت عن مقتل ضابط شرطة وأربعة آخرين بعد أن اقتحمت مجموعة مؤيدة لترامب المبنى في مسعى لوقف التصديق على الأصوات الانتخابية التي أكدت فوز جو بايدن بالرئاسة.

المصدر: "The Hill"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا