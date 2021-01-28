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بالفيديو.. تدريب عسكري إماراتي أمريكي مشترك

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بالفيديو.. تدريب عسكري إماراتي أمريكي مشترك
Reuters
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نفذت وحدات من القوات الإماراتية والبحرية الأمريكية تدريبا مشتركا، بهدف تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين البلدين.

ونشرت وزارة الدفاع الإماراتية تغريدة، قالت فيها إن تمرينات أجرتها وحدات من القوات البرية وحرس الرئاسة بالاشتراك مع سلاح مشاة البحرية الأمريكية تهدف لتعزيز التعاون العسكري المشترك.

وقالت الوزارة في التغريدة: "التمرين العسكري المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية الذي يأتي ضمن سلسلة تمارين مبرمجة نفذتها وحدات من القوات البرية وحرس الرئاسة بالاشتراك مع سلاح مشاة البحرية الأمريكية بهدف تعزيز التعاون العسكري المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين".

كما نشرت الوزارة تغريدة مع صور من التدريبات قائلة إن هدف هذه التدريبات رفع القدرات القتالية والجاهزية.

وجاء في التغريدة "يأتي التمرين العسكري المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية لرفع القدرات القتالية والجاهزية على تنفيذ عمليات إسناد وتأمين الأهداف الحيوية وتنسيق عمليات الإسناد الجوي والتدريب على عمليات الإخلاء الجوي من المناطق المبنية بواسطة الطائرات العمودية".

المصدر: RT

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