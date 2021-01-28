أحد المتهمين بمحاولة خطف حاكمة ولاية ميشيغان يعترف بذنبه

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن أحد المتهمين الستة بمحاولة خطف حاكمة ولاية ميشيغان، أقر بذنبه أمس الأربعاء.

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وحسب تقارير، فإن وتاي غاربين (25 عاما) اعترف بالتآمر لاختطاف الحاكمة غريتشن ويتمير، مقرا بأن المجموعة ناقشت مخططا مدهشا لاختطافها من منزلها لقضاء العطلة على ضفاف بحيرة في شمال الولاية وتدمير جسر لإبطاء وصول الشرطة إلى الموقع.

ويأتي إقرار تاي غاربين بذنبه بمثابة نجاح كبير للادعاء، يمكن أن يعزز موقفه إزاء المتهمين الآخرين، الذين يرفضون التهم الموجهة لهم، وأن يدعم الأدلة التي جمعها المخبرون والعملاء السريون.

ومقابل اعترافه، قد يفلت تاربين من أقصى عقوبة لجريمة التآمر للاختطاف وهي السجن مدى الحياة.

وفي أكتوبر الماضي، وجهت هيئة محلفين فيدرالية اتهامات إلى ستة رجال بالتآمر لاختطاف حاكمة ولاية ميشيغان، فيما وصفه المحققون بأنه مؤامرة من قبل متطرفين كانوا غاضبين من سياساتها المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية