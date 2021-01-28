مسؤول مكسيكي: صحة الرئيس في تحسن بعد إصابته بكورونا

قال مسؤول بارز بقطاع الصحة في المكسيك، إن حالة الرئيس آندريس مانويل لوبيز أوبرادور في تحسن بعد إصابته بفيروس كورونا وإن الأعراض خفيفة جدا.

وقال هوجو لوبيز-جاتيل نائب وزير الصحة في مؤتمر صحفي إن لوبيز أوبرادور (67 عاما) يعاني ارتفاعا في درجة الحرارة لفترات قصيرة متقطعة "دون متاعب فعلية أخرى كما أنه لا يزال ينعم بالنشاط البالغ، والأعراض خفيفة جدا حتى أنه يواصل تنفيذ مهامه".

وقد سجلت المكسيك رقما قياسيا جديدا بالإصابات اليومية لفيروس كورونا بلغ 27944 إصابة و1623 حالة وفاة مؤكدة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد حتى الآن إلى ما يزيد قليلا عن 1.8 مليون حالة و153639 حالة وفاة.

وقد أوصت مجموعة من أكثر من اثنتي عشرة من أفضل الجامعات والمعاهد الطبية في البلاد بجعل استخدام أقنعة الوجه إلزاميا، وهي خطوة عارضها الرئيس أوبرادور ومستشاروه منذ فترة طويلة.

المصدر: "رويترز" + "الإندبندنت"