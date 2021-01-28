إثيوبيا تطلق حملة ارتداء الكمامة في المدارس

أعلنت وزارة التعليم الإثيوبية أنها ستطلق قريبا حملة ارتداء الكمامة في المدارس على مستوى البلاد وسط استمرار تفشي جائحة كورونا.

وقالت الوزارة في بيان إن الحملة، التي أطلق عليها اسم "بدون كمامة، لا توجد خدمة في المدارس"، تهدف إلى زيادة الوعي بارتداء الكمامة لمكافحة الفيروس في المدارس بجميع أنحاء البلاد.

وذكر وزير التعليم الإثيوبي غيتاهون ميكوريا أن المبادرة الوطنية المرتقبة، والتي ستجرى في مطلع الأسبوع المقبل، تسعى أيضا إلى تجنيد معلمين وطلاب كـ"سفراء لمرتدي الكمامة" لكي يقوموا بالترويج لارتداء الكمامة في مجتمعاتهم.

وفي أكتوبر الماضي، وزعت الحكومة الإثيوبية حوالي 50 مليون كمامة على حوالي 46 ألف مدرسة بجميع أنحاء البلاد مع استئناف الدراسة بعد شهور من الإغلاق.

وتعد إثيوبيا واحدة من أكثر البلدان تضررا من الجائحة في إفريقيا، بعد جنوب إفريقيا والمغرب وتونس ومصر.

وحثت الحكومة الإثيوبية الجمهور على تنفيذ إجراءات احترازية لاحتواء انتشار الفيروس.

المصدر: "شينخوا"