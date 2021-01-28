بعد "وصفة ترامب".. ولاية أمريكية تحاول استرجاع ما أنفقته على "دواء ضد كورونا"

يسعى مكتب المدعي العام في ولاية أوكلاهوما الأمريكية، إلى استرجاع حوالي مليوني دولار أنفقت لشراء هيدروكسي كلوروكين، الذي روج له الرئيس السابق دونالد ترامب كدواء فعال ضد كورونا.

وذكرت صحيفة "The Hill" أن الولاية تحاول الآن إعادة الدواء إلى شركة "FFF Enterprises"، وهي شركة لبيع الأدوية في كاليفورنيا والتي باعت الكمية كاملة.

وأوضحت صحيفة "The Frontier" الأمريكية أن حاكم أوكلاهوما كيفن ستيت اليميني الجمهوري، أجرى عملية الشراء في أبريل ودافع عن قراره بالقول إنه حتى لو لم يكن هيدروكسي كلوروكين فعالا ضد الفيروس التاجي، فلا تزال له استخدامات عديدة، وقال: "هذه الأموال لن تذهب سدى بأي شكل من الأشكال".

و​قال المتحدث باسم مكتب المدعي العام، أليكس جيرزيوسكي، للصحيفة إن مكتبه كان يحاول التوصل إلى حل بناء على طلب وزارة الصحة بولاية أوكلاهوما.

وقالت الصحيفة إن 20 ولاية اشترت هيدروكسي كلوروكين بعد أن وصفه ترامب بأنه فعال ضد فيروس كورونا.

المصدر: "The Hill"