كاتب سعودي يقترح إزالة السيف من علم بلاده لـ3 أسباب

أثار اقتراح الكاتب السعودي، فهد عامر الأحمدي، إزالة رسمة السيف أسفل عبارة "لا إله إلا الله محمد رسول الله" في العلم السعودي ضجة واسعة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد نشر الأحمدي تغريدة قال فيها: "اقترح إزالة السيف من علمنا السعودي لعدم مناسبته (أولا) لعصرنا الحالي، وعدم توائمه (ثانيا) مع قوله تعالى: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِينِ و(ثالثا) لنفي ادعاءات العنف والقتل عن ديننا الحنيف.. علما أن العلم السعودي تغير ست مرات لم يكن في مرتين منها يحمل سيفا كما يتضح من الصور".

اقترح إزالة السيف من علمنا السعودي لعدم مناسبته (أولا) لعصرنا الحالي، ولعدم تؤائمه (ثانيا) مع قوله تعالى: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِينِ

و (ثالثا) لنفي ادعاءات العنف والقتل عن ديننا الحنيف.

علما أن العلم السعودي تغير ست مرات لم يكن في مرتين منها يحمل سيفا كما يتضح من الصور: pic.twitter.com/2SfRnttlEC — فهد عامر الأحمدي (@fahadalahmdi) January 27, 2021

بدوره، رد الأمير سطام بن خالد آل سعود، على تغريدة الأحمدي قائلا: "السيف هو رمز للقوة والعدل وجزء أصيل في تاريخنا فلا ننسى أن ملوكنا يرفعون السيف أثناء العرضة للتعبير عن القوة والعزة والكرامة وشارك فيها الكثير من رؤساء العالم ورفعوا السيف فهل هذا يعني بأنهم يدعون للعنف، على نفس المبدأ نغير أسماؤنا وتاريخنا وشعار الدولة حتى لا نتهم بالعنف كما تدعي".

السيف هو رمز للقوةوالعدل وجزء أصيل في تاريخنا فلا ننسى أن ملوكنا يرفعون السيف أثناء العرضة للتعبير عن القوة والعزة والكرامة وشارك فيها الكثير من رؤساء العالم ورفعوا السيف فهل هذا يعني بأنهم يدعون للعنف, على نفس المبدأ نغير أسماؤنا وتاريخنا وشعار الدولة حتى لا نتهم بالعنف كما تدعي https://t.co/M1RCh1QLDI — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) January 27, 2021

وقد أعرب بعض المغردين عن رفضهم لهذا الاقتراح، فيما اعتبر البعض الآخر أنه لا مشكلة فيه.

نأخذها نقطة نقطة:



١- وهل المفترض في العلم ان يكون عصري، وماهو المناسب للعصر الحديث ؟



٢- ماعلاقة الاية ؟



٣- هل ادعاءات العنف من صحيفة او قناة سبب مقنع لتغيير علم دولتنا؟ وفي حال اننا غيرنا العلم فهذا اعتراف بأن علمنا كان يرمز للعنف والقتل . pic.twitter.com/90T9290z6j — عمر آل الشيخ (@Omar_Alalsheak) January 27, 2021

اتفق معك.

ربما لو استبدل السيف بالنخلة فقد يكون اجمل، فالنخلة رمز الجزيرة العربية فهي تعني الخير والأمن والاستقرار. — ا.د. سعد ناصر الحسين (@saad_alhussein) January 27, 2021

المصدر: RT