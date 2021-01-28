غوتيريش يعول على اعتماد منظمة الصحة العالمية للقاح الروسي ضد كورونا في أقرب وقت

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أمله في أن تصدق منظمة الصحة العالمية على اللقاح الروسي المضاد للفيروس التاجي في أسرع وقت ممكن.

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وفي مقابلة حصرية مع وكالة أنباء "تاس"، قال غوتيريش: "أعلم أن اتصالات تجري في الوقت الحالي بين السلطات الروسية ومنظمة الصحة العالمية، آمل أن تؤدي هذه الاتصالات إلى الاعتراف به أو اعتماده من قبل منظمة الصحة العالمية في أسرع وقت ممكن".

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن اللقاح الروسي يمكن استخدامه في بعثات الأمم المتحدة، وأن يؤدي دورا مهما للغاية في مكافحة الوباء، مضيفا قوله في هذا الصدد: "نعتقد أن اللقاح الروسي يمكن أن يلعب دورا مهما للغاية في هذه المعركة (ضد وباء الفيروس التاجي)".

وأوضح أن اللقاح الروسي "يمكن استخدامه في بعثات الأمم المتحدة في المناطق الأكثر ضعفا، حيث نحتاج إلى لقاحات لموظفينا وللسكان المحليين الذين ندعمهم أثناء عمليات حفظ السلام".

المصدر: تاس