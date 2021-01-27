 
مباشر

مستشار خامنئي: استراتيجيتنا دفاعية لكنها تعني إنزال الخسائر بالمعتديين

أخبار العالم

مستشار خامنئي: استراتيجيتنا دفاعية لكنها تعني إنزال الخسائر بالمعتديين
RT
اللواء حسين دهقان مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي للشؤون الدفاعية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pnft

قال اللواء حسين دهقان، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي للشؤون الدفاعية، إن من يهددون بلاده لا يجرؤون على استهدافها، مؤكدا قدرة طهران على إلحاق الخسائر بـ"المعتدين".

وكتب في دهقان تغريدة: "يهددون أحيانا لكنهم لا يجرؤون على إطلاق رصاصة واحدة صوب إيران. استراتيجيتنا دفاعية لكنها مبنية على إلحاق أشد العقاب بالمعتدين. لا تستعجلوا الزوال!".

وجاء تصريح دهقان بعد يوم من إعلان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أن إسرائيل تقف إلى جانب حلف قوي يضم دولا عربية لمواجهة إيران.

كما يأتي التصريح تزامنا مع تعهد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، اللواء أبو الفضل شكارجي، بـ"تسوية مدينتي تل أبيب وحيفا بالأرض على الفور" في حال ارتكبت إسرائيل "أي خطأ" ضد إيران.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا