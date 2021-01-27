مستشار خامنئي: استراتيجيتنا دفاعية لكنها تعني إنزال الخسائر بالمعتديين

قال اللواء حسين دهقان، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي للشؤون الدفاعية، إن من يهددون بلاده لا يجرؤون على استهدافها، مؤكدا قدرة طهران على إلحاق الخسائر بـ"المعتدين".

وكتب في دهقان تغريدة: "يهددون أحيانا لكنهم لا يجرؤون على إطلاق رصاصة واحدة صوب إيران. استراتيجيتنا دفاعية لكنها مبنية على إلحاق أشد العقاب بالمعتدين. لا تستعجلوا الزوال!".

گاهی تهدید می‌کنند اما آنها حتی جرأت شلیک یک گلوله به سمت ایران عزیز را ندارند



دکترین ما دفاعی است، اما مبتنی بر اشد مجازات برای متجاوزین



برای نابودی عجله نکنید! — حسین دهقان (@Dehghanmedia) January 27, 2021

وجاء تصريح دهقان بعد يوم من إعلان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أن إسرائيل تقف إلى جانب حلف قوي يضم دولا عربية لمواجهة إيران.

كما يأتي التصريح تزامنا مع تعهد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، اللواء أبو الفضل شكارجي، بـ"تسوية مدينتي تل أبيب وحيفا بالأرض على الفور" في حال ارتكبت إسرائيل "أي خطأ" ضد إيران.

المصدر: RT