رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: اقتصادنا يواجه مخاطر كبيرة بسبب كورونا

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، إن اقتصاد بلاده لا يزال يواجه "مخاطر كبيرة" بسبب جائحة كورونا، ومن ضمن أسباب ذلك هو بطء توزيع اللقاحات وظهور سلالات جديدة.

وقال باول خلال مؤتمر صحفي بعد فترة وجيزة من إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنه سيبقي أسعار الفائدة ثابتة وسيواصل شراء 120 مليار دولار شهريا من سندات الخزانة والرهن العقاري، مضيفا: "نحن بعيدون جدا عن التعافي الكامل".

وذكر أن "ما يقرب من 9 ملايين شخص ما زالوا عاطلين عن العمل نتيجة للوباء"، مشيرا إلى أن "إجمالي الخسائر يساوي ذروة فقدان الوظائف خلال فترة الركود العظيم في عام 2009".

وأضاف: "تتعرض العديد من الشركات الصغيرة لضغوط وهناك احتياجات أخرى يجب معالجتها ولا يزال الطريق إلى الأمام غير مؤكد"، مؤكدا "أننا ملتزمون بتحقيق أهداف الاحتياطي الفدرالي من استقرار في الأسعار وتحقيق هدف التضخم الذي ما زال دون المستهدف عند 2% بينما معدل البطالة الحقيقي قريب من مستويات 10% ".

المصدر: "The Hill" + "CNBC"