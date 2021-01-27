فرنسا تسجل أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا منذ نوفمبر الماضي

أعلنت فرنسا عن تسجيل 26916 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، وهي الحصيلة الأعلى للإصابات بالفيروس منذ 18 نوفمبر الماضي.

وأوضحت وزارة الصحة الفرنسية في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل 350 وفاة جراء الفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة.

ولفتت إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 74456، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 3106859.

وكانت فرنسا قد سجلت يوم أمس الثلاثاء 22086 إصابة بالفيروس.

وكان وزير الصحة الفرنسية أوليفييه فيران أعلن في 24 يناير الحالي، عن إمكانية لجوء بلاده إلى تطبيق حجر صحي شامل في حال لم يظهر حظر التجول الليلي المفروض نتائج ملموسة في خفض معدل الإصابات اليومية بكورونا.

المصدر: "رويترز" + "موقع وزارة الصحة الفرنسية" + RT