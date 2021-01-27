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بايدن يوجه بتجميد المشاريع الجديدة للتنقيب عن الغاز والنفط في الولايات المتحدة

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بايدن يوجه بتجميد المشاريع الجديدة للتنقيب عن الغاز والنفط في الولايات المتحدة
Reuters KEVIN LAMARQUE
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أوامر تنفيذية تقضي بتجميد المشاريع الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز في الولايات المتحدة.

وأفادت شبكة "ABC" الأمريكية بأن أوامر بايدن تهدف إلى خفض انبعاثات النفط والغاز والفحم ومضاعفة إنتاج الطاقة من توربينات الرياح البحرية من خلال الأوامر التنفيذية التي وقعها.

وأشارت إلى أن الأوامر تقضي بتجميد عقود إيجار النفط والغاز الجديدة على الأراضي والمياه الفيدرالية.

ولفتت إلى أن "بايدن حدد هدفا يتمثل بالقضاء على التلوث من الوقود الأحفوري في قطاع الطاقة بحلول عام 2035 ومن الاقتصاد الأمريكي بشكل عام بحلول عام 2050، مما يسرع نمو الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويقلل من اعتماد البلاد على النفط والغاز".

وأشارت إلى أن "خطة بايدن تهدف إلى إبطاء ظاهرة الاحتباس الحراري التي يسببها الإنسان والتي تضخم الأحداث المناخية الخطيرة مثل حرائق الغابات المميتة في الغرب والأمطار الغزيرة والأعاصير في الشرق".

المصدر: "ABC NEWS"

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