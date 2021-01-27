إدارة بايدن تدرس طلب الحصول على اختبار كورونا سلبي من الراغبين بالسفر الداخلي

قال مسؤول بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "تبحث بشكل جدي" طلب الحصول على اختبار كورونا سلبي قبل القيام برحلات داخلية.

وقال مارتي سيترون، مدير مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في قسم الهجرة العالمية والحجر الصحي: "هذه محادثات جارية وننظر في أنواع ومواقع الاختبار".

وفي حال تمت الموافقة على هذا القرار، فسيكون توسعا لقرار تم اتخاذه سابقا يفرض الحصول على اختبار كورونا سلبي قبل 3 أيام من تاريخ السفر إلى الولايات المتحدة وإلا سيمنع الفرد من الصعود إلى الطائرة.

المصدر: abcnews