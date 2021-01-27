استطلاع: مكانة ترامب داخل الحزب الجمهوري تحسنت بشكل طفيف

كشف استطلاع جديد للرأي أن مكانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب داخل الحزب الجمهوري تحسنت بشكل طفيف، حيث قال نصف المشاركين إنهم يرغبون في رؤيته يلعب دورا مهما في مستقبل الحزب.

وقال خمسون بالمائة من الناخبين الجمهوريين المشاركين في استطلاع "مورنينغ كونسلت" الجديد إنه على ترامب أن يلعب "دورا رئيسيا" في الحزب، بزيادة قدرها 9 نقاط مئوية.

كما وجد الاستطلاع أن 81 في المئة من الجمهوريين لديهم آراء إيجابية تجاه ترامب، وقال 76 في المائة من الجمهوريين إنهم ينظرون إليه بشكل إيجابي.

كما قال ثلاثة من كل عشرة جمهوريين في الاستطلاع الجديد إنهم يفضلون الانضمام إلى "الحزب الوطني" الذي كان ينوي ترامب إنشاءه، حيث قال 25 في المئة إنهم لم يحسموا موقفهم بعد.

المصدر: "The Hill"