دبلوماسي روسي: ننظر بحذر إلى خطوات إدارة بايدن

أكد مسؤول في البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن روسيا تنظر بحذر إلى الخطوات اللاحقة لإدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، تجاه موسكو.

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وأثناء موجز صحفي، قال دميتري بولانسكي، النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى المنظمة الدولية: "يمكني القول إن لدينا الآن أسبابا أكثر للتفاؤل، لأن رئيسينا تحادثا أمس هاتفيا واتفقا على تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية لخمس سنوات إضافية".

وتابع الدبلوماسي: "لكن هل يمنع ذلك حدوث مشاكل في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا؟ لا أعتقد ذلك؟ إننا نعرف أفراد فريق الإدارة الأمريكية المعنية ببلورة السياسة الخارجية ونرى الأشخاص الذي نعرفهم ونعرف مواقفهم وندرك أنهم سوف يشغلون مناصبهم ولديهم خبرات معينة. لذا فنحن ما زلنا حذرين إلى حد ما. لكننا بالطبع سنحكم على إدارة الجديدة وسياستها تجاه روسيا بناء على خطواتها العملية".

ويوم الثلاثاء، وجهت السفارة الأمريكية مذكرة إلى وزارة الخارجية الروسية اقترحت فيها الولايات المتحدة تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت 3) لمدة خمس سنوات حتى 5 فبراير 2026. وفي مذكرة جوابية أكدت الوزارة قبول روسيا لهذا الاقتراح.

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واليوم الأربعاء، صوت مجلس الدوما (النواب) الروسي بإجماع لصالح هذه الاتفاقية التي صادق عليها لاحقا اليوم مجلس الاتحاد وهو الغرفة العليا للبرلمان الروسي.

المصدر: تاس