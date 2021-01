تقارير: منتجع ترامب في فلوريدا يخسر عددا كبيرا من أعضائه

نقلت صحيفة "الإندبندنت" عن الكاتب لورانس ليمير، أن منتجع Mar-a-Lago التابع للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في فلوريدا، يفقد عددا كبيرا من أعضائه.

ووفق الكاتب ليمير الذي نشر في العام 2019 كتابا بعنوان " Mar-a-Lago: Inside the Gates of Power at Donald Trump's Presidential Palace"، فقد علق العديد من مرتادي المنتجع عضويتهم فيه منذ أن انتهت ولاية ترامب الرئاسية الأسبوع الماضي، واصفا المنتج الذي كان يطلق عليه سابقا "البيت الأبيض الشتوي، بأنه "مكان محبط للغاية وحزين .. ليس كما كان".

وكشف بعض الأعضاء للكاتب ليمير، أنهم "انسحبوا بصمت" من النادي بعد هزيمة ترامب السياسية، وقالوا إنهم "غير معنيين بالسياسة والطعام ليس جيدا".

وخلال فترة رئاسة ترامب، كان بعض الأعضاء يدفعون رسوما سنوية تصل إلى 200 ألف دولار، وفقا لليمير، لكنه توقع أنهم لن يقبلوا بعد الآن بدفع هذه الأسعار دون "الهيبة السياسية" المصاحبة للمنتجع.

وكان ترامب قد نقل مقر إقامته الدائم من برج ترامب في نيويورك إلى "مار إيه لاغو" في عام 2019.

ومع ذلك، قال ليمير إن سكان بالم بيتش المحليين ليسوا من كبار المعجبين بالرئيس السابق، مضيفا: "الناس هنا لا يحبونه، وهذا مجرد مقياس آخر لكيفية تراجع سلطته".

المصدر: "الإندبندنت"