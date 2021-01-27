وسائل إعلام: الشرطة البريطانية تتعامل مع طرد مشبوه في مصنع لإنتاج لقاح "أسترا زينيكا"

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" أن وحدة لتفكيك القنابل تابعة للشرطة وصلت إلى مصنع في ويلز ينتج لقاح "أسترا زينيكا" المضاد لفيروس كورونا، بعد أنباء عن وجود طرد مشبوه.

وأفاد المصنع في وقت سابق أنه تلقى طردا مشبوها وتم إجراء فيه عملية إخلاء جزئية.

وردا على سؤال حول الأحداث، قالت شرطة شمال ويلز في بيان: "نحن نتعامل حاليا مع حادث في منطقة ريكسهام الصناعية. الطرق مغلقة حاليا ونطلب من الجمهور تجنب المنطقة حتى إشعار آخر".

ونقل موقع "the mirror" البريطاني، عن مصادر أن المصنع "ووكهاردت" في ريكسهام في بريطانيا قد تلقى صباح اليوم طردا مشبوها، وقد استجابت السلطات المختصة، وبناء على مشورة الخبراء قام الموظفون بإخلاء الموقع في انتظار إجراء تحقيق كامل.

وأكد المصنع أنه لا يوجد ما يشير في هذه المرحلة إلى ما إذا كان الحادث سيعطل إنتاج اللقاحات. كما تم إخلاء المكاتب المجاورة.

الجدير بالذكر أن الأسبوع الماضي كان المصنع في خطر بسبب الفيضانات في المناطق.

ويمتلك مصنع ريكسهام القدرة على إنتاج حوالي 300 مليون جرعة من اللقاح سنويا.

UPDATE:



North Wales Police say a suspicious package has been delivered to the #Wrexham Industrial Estate, and the area has been partially evacuated.



It's where the Wockhardt factory puts the Oxford/AstraZeneca #coronavirus vaccine into vials. pic.twitter.com/ZCmzk7j54Z — Radio City News (@RadioCityNews) January 27, 2021

Welsh Government say they are "working with local police and the military to find out more about this incident” https://t.co/BTP0kQFcNm — Wrexham.com (@wrexham) January 27, 2021

Some in nearby offices have left area - and told number of police has increased as cordon in place https://t.co/CmrxSV92Qcpic.twitter.com/6GEHPebdU3 — Wrexham.com (@wrexham) January 27, 2021

المصدر: وسائل إعلام بريطانية