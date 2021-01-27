بوتين: دور شركات الإنترنت العملاقة في العالم يزداد باطراد

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن دور شركات الإنترنت العملاقة في العالم يزداد باطراد، مشيرا إلى أن لهذه الظاهرة تبعات سياسية أيضا.

وقال بوتين في كلمة ألقاها عبر الفيديوكونفرنس، اليوم الأربعاء، في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: أصبحت الشركات التكنولوجية، وفي مقدمتها شركات الإنترنت العملاقة، تلعب دورا متزايدا في حياة المجتمع. وهناك اليوم أحاديث كثيرة حول هذا الموضوع، لا سيما على خلفية الأحداث التي شهدتها الولايات المتحدة أثناء الحملة الانتخابية هناك".

وأضاف الرئيس الروسي: "ولم يعد الأمر يقتصر على تحولها إلى عمالقة الاقتصاد، إذا أصبحت تنافس الدولة في مسارات معينة".

وتساءل بوتين: "أين الحد الفاصل بين أعمال عالمية ناجحة وخدمات مطلوبة وجمع معلومات كثيرة من جهة، ومحاولات إدارة أمور المجتمع واستبدال مؤسسات ديمقراطية شرعية.. وتقييد حق الإنسان الطبيعي في اتخاذ قرارات تخص حياته وحرية الاختيار والتعبير عن رأيه، من جهة أخرى؟ وهذا ما شاهدناه مؤخرا في الولايات المتحدة".

المصدر: نوفوستي