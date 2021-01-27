موسكو تعرب عن أملها في أن لا تتخذ طهران خطوات قد تعرقل تنفيذ الاتفاق النووي

أعربت الخارجية الروسية عن أملها في أن لا تتخذ طهران خطوات من شأنها عرقلة تنفيذ الاتفاق النووي بشكل كامل.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، إن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران ستتطلب حل عدد كبير من المشاكل، التي تراكمت بعد انسحاب الولايات المتحدة الاتفاق.

هذا وقد أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني جواد ظريف أمس الثلاثاء، عن قلق موسكو من تراجع طهران عن الالتزامات الطوعية بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة بشأن برنامجها النووي، وحمل الولايات المتحدة مسؤولية ما وصلت إليه الأومور، من خلال عدم تنفيذ واشنطن لالتزاماتها بموجب الاتفاق.

المصدر: تاس