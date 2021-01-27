جنوب إفريقيا توافق على لقاح فيروس كورونا من "أسترازينيكا"

قالت هيئة تنظيم الأدوية إن دولة جنوب إفريقيا وافقت على لقاح فيروس كورونا من "أسترازينيكا" لحالات الطوارئ، وتقوم أيضا بمراجعة الشركات المصنعة المنافسة، "جونسون أند جونسون" و"فايزر".

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وأوضحت هيلين ريس، رئيسة هيئة المنتجات الصحية في جنوب إفريقيا، اليوم الأربعاء أنه: "فيما يتعلق بلقاح أسترازينيكا، تم منح هذا الاستخدام الطارئ الموافقة، وسيكون هناك مؤتمر صحفي مع وزير الصحة بشأن هذا لاحقا".

وستدفع جنوب إفريقيا 5.25 دولار لكل جرعة، مقابل 1.5 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا "أسترازينيكا" من معهد مصل الهند (SII)، ومن المتوقع أن يصل هذا الشهر وخلال فبراير، لتوفير الحماية للعاملين في الخطوط الأمامية.

وعانت جنوب إفريقيا من زيادة في الإصابات، مدفوعة بنوع جديد أكثر عدوى من الفيروس يسمى "501Y.V2"، والذي أدى إلى ارتفاع حالات الإصابة الجديدة يوميا إلى 21000 في أوائل يناير الجاري، على الرغم من أنها انخفضت الآن إلى أقل من 10000.

وأعلن التحالف الديمقراطي المعارض في جنوب إفريقيا، اليوم الأربعاء، عن إجراء قضائي لإجبار حكومة الرئيس سيريل رامافوزا على الكشف عن تفاصيل خطط التطعيم ضد فيروس كورونا.

المصدر: رويترز