كثرة السعال سمة المصابين بسلالة كورونا البريطانية!

أظهر مسح بريطاني أن الذين أثبتت الاختبارات إصابتهم بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا، أكثر عرضة للإصابة بأعراض السعال واحتقان الحلق والإرهاق ونقص احتمال فقدان حاستي التذوق والشم.

وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني في تقرير، إن اختلافات أخرى لوحظت بين المصابين بهذه السلالة وغيرهم من مرضى كوفيد-19.

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وأضاف التقرير في تحليل لخصائص المصابين بكوفيد-19 في انجلترا في الفترة من 15 نوفمبر الماضي حتى 16 يناير الجاري أن فقدان حاستي التذوق والشم أقل شيوعا بكثير في المصابين بالسلالة الجديدة عن غيرهم.

ولفت تقرير الإحصاء إلى أن أعراضا أخرى أكثر شيوعا لدى المصابين بالسلالة البريطانية وأوضحها السعال واحتقان الحلق والشعور بالتعب وألم العضلات وارتفاع درجة الحرارة.

وتابع التقرير أنه لا يوجد دليل على وجود اختلاف في الأعراض الخاصة بالجهاز الهضمي أو ضيق التنفس أو الصداع.

ومن المعتقد أن هذه السلالة، التي اكتشفت في جنوب شرق بريطانيا خلال ديسمبر، أسرع انتشارا وربما تكون مرتبطة بارتفاع نسبة الوفيات وذلك رغم أن البيانات تشير إلى أن زيادة معدلات الوفيات غير مؤكدة وليست شديدة.

المصدر: رويترز