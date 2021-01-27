مسؤول أوروبي: "أسترازينيكا" انسحبت من اجتماع لمناقشة إمدادات لقاحات كورونا

أفاد مسؤول في الاتحاد الأوروبي، بأن شركة "أسترازينيكا،" انسحبت من اجتماع مع الاتحاد الأوروبي، كان من المقرر عقده اليوم الأربعاء، لمناقشة إمدادات لقاح الشركة المضاد لفيروس كورونا.

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وأشار المسؤول إلى أن "الاتحاد الأوروبي يواصل مطالبة الشركة بتقديم مزيد من التفسيرات حول إعلانها عن وقف توصيل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى الاتحاد الأوروبي، في الربع الأول من هذا العام".

وكان رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، أعلن أن الاتحاد الأوروبي سيتحرك لإجبار شركات الأدوية على احترام العقود التي وقعتها معه لتوريد اللقاحات ضد فيروس كورونا.

وقال ميشيل في تصريح يوم الأحد: "نخطط لجعل شركات الأدوية تحترم العقود التي وقعتها ... باستخدام الوسائل القانونية المتاحة لنا".

واقترح الاتحاد الأوروبي إنشاء سجل لصادرات اللقاحات، وسط حالة من الإحباط بسبب التأخير في تسليم جرعات لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا، ومشاكل الإمداد الأخرى.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن "أسترازينيكا" تلقت دفعة مالية مقدمة قدرها 336 مليون يورو (408 ملايين دولار)، عندما أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع الشركة في أغسطس الماضي، مقابل 300 مليون جرعة على الأقل، وخيار 100 مليون أخرى، وإن الصفقة كانت هي الأولى التي يوقعها الاتحاد لتأمين جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

المصدر: "رويترز" + RT