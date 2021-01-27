بيسكوف: كان هناك تباين في المواقف بين بوتين وبايدن أثناء المكالمة الهاتفية

كشف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بادين، لاحظا وجود اختلافات كبيرة في وجهات النظر أثناء الاتصال الهاتفي.

وقال بيسكوف إن الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيسان أمس الثلاثاء كان عمليا وصريحا، وتطرق إلى عدد من المسائل، مشيرا إلى أن الطرفان اتفقا على مواصلة الحوار.

وأضاف أن بوتين أوضح لبادين وضع الناشط المعارض الروسي أليكسي نافالني بعد أن تطرق الرئيس الأمريكي لهذه المسألة.

وقال إن الزعيمين لم يتطرقا إلى إمكانية عقد لقاء شخصي خلال المكالمة الهاتفية.

وقال بيسكوف إنه لا يمكننا الحديث عن "إعادة إطلاق (تطبيع) العلاقات مع الولايات المتحدة، نظرا لأن الظروف غير مناسبة بعد".

المصدر: نوفوستي