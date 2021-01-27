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رصد أول عملية سطو على لقاحات ضد كورونا في دولة أوروبية

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رصد أول عملية سطو على لقاحات ضد كورونا في دولة أوروبية
Reuters
أرشيف
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سجلت بولندا، اليوم الأربعاء، أول حالة سرقة للقاح ضد فيروس كورونا في البلاد.

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وبحسب إذاعة "RMF FM" المحلية فإنه: "في الليل، سرقت لقاحات ضد كوفيد -19 من مؤسسة خاصة للرعاية الطبية الأولية والمتخصصة في قرية إيلوفو أوسادا، في مقاطعة فارمينسكو-مازورسكي".

وأشارت الإذاعة إلى أنه كان من المفترض أن تكفي كمية اللقاح المسروقة لتطعيم 15 شخصا.

تجدر الإشارة إلى أنه لم يكن هناك شيء آخر مفقود من تلك المؤسسة الطبية الخاصة غير اللقاحات المسروقة.

وأطلقت بولندا، إلى جانب باقي دول الاتحاد الأوروبي، يوم 27 ديسمبر حملة تطعيم جماعي ضد فيروس كورونا بلقاح من إنتاج شركتي "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، كما بدأت لاحقا السلطات الصحية في البلاد استخدام لقاح طورته شركة "موديرنا" الأمريكية.

المصدر: "RMF FM"

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