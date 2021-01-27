الإكوادور.. اكتشاف مستشفى غير قانوني طعم ألوف المواطنين بلقاحات زائفة ضد كورونا

أعلنت سلطات الإكوادور عن اكتشاف مركز طبي غير قانوني طعّم عشرات آلاف المواطنين بلقاح زائف ضد فيروس كورونا المستجد، لقاء مبالغ كبيرة.

وأكدت بلدية العاصمة كيتو على حسابها في "تويتر" إغلاق مستشفى غير قانوني في إحدى ضواحي المدينة، مشيرة إلى أن العاملين فيه كانوا يزعمون أن المواطنين سيحصلون على الحصانة التامة من كورونا بعد تلقي ثلاث جرعات من هذا "اللقاح".

Clausuramos una clínica clandestina del sector Caupicho 2. Aquí prometían a los ciudadanos que con 3 dosis de una vacuna serían inmunes al #COVID19. ¡No podemos permitir estos actos atroces! La única entidad autorizada para distribuir vacunas es el @Salud_Ec.#QuitoSeguroOtraVezpic.twitter.com/Hmnt3waV2Y — Municipio de Quito (@MunicipioQuito) January 27, 2021

وشددت البلدية على ضرورة منع حدوث "مثل هذه الأمور الفظيعة"، مشيرة إلى أن وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة المخولة بتوزيع اللقاحات ضد الفيروس التاجي في البلاد.

وأكد سكرتير الأمن والإدارة في بلدية العاصمة، سيسار دياز، للصحفيين أن المؤسسة التي تحظى بصفة "مركز الطب البديل" باعت نحو 70 ألف جرعة من "اللقاح" بسعر 15 دولارا أمريكيا مقابل الجرعة الواحدة، وذلك مع ارتكاب مخالفات جسيمة لإجراءات السلامة الوبائية

وزعمت مالكة المركز أن زبائنه لم يتلقوا أي لقاحات، بل فقط فيتامينات وأمصلة لتعزيز المناعة.

المصدر: RT + نوفوستي