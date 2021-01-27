تبرعات دولية لم تتجاوز نصف مليار دولار لصندوق أممي لدعم السلام

قالت الأمم المتحدة، إن 39 دولة تعهدت أمس الثلاثاء، بدفع نحو 439 مليون دولار، على مدى خمس سنوات، لصندوق أممي يهدف لتعزيز السلام في الدول التي تسودها نزاعات مسلحة.

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وأشارت المنظمة الدولية في بيان لها، إلى أن "هذا المبلغ يبقى بعيدا عن الـ 1.5 مليار دولار (المبلغ الذي كانت تأمل في جمعه)"، لافتة إلى أن "الدول الأعضاء أكدت مجددا، أهمية الاستثمار في السلام".

وجاء ذلك خلال مؤتمر عقد عبر "الفيديو كونفرنس"، برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

وأعلنت الأمم المتحدة في البيان، أن "39 من الدول الأعضاء خصصصت، أو تعهدت، بصرف أكثر من 439 مليون دولار، لصالح الصندوق للفترة 2020-2024"، مؤكدة أن هذا المبلغ يشمل "الأموال التي تم تلقيها في عام 2020".

من جانبه، أوضح رئيس صندوق بناء السلام الذي أنشئ في 2006، مارك أندريه فرانش، أن "هدف الصندوق، هو الحصول على 1.5 مليار دولار خلال خمس سنوات"، مشيرا إلى أن "الصندوق سمح على مدى السنوات الثلاث الماضية، بتمويل عمليات حفظ السلام في 51 دولة، في منطقة الساحل، وآسيا الوسطى، وأمريكا الوسطى، والبلقان، بمبلغ إجمالي قدره 356 مليون دولار".

وعن الدورة الماضية في الصندوق، لفت مارك فرانش إلى أن 34 دولة كانت قد ساهمت في دفع المبلغ، في حين أن 60% من الأموال التي دفعت آنذاك، جاءت من ثلاث دول فقط، هي ألمانيا، والسويد، وبريطانيا.

المصدر: "فرانس برس"