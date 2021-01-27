روسيا تسعى لمعادلة أمنية دولية جديدة مع الولايات المتحدة

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن روسيا ستقترح على الولايات المتحدة التوصل إلى معادلة أمنية دولية جديدة، تشمل جميع الأسلحة الهجومية والدفاعية، النووية وغير النووية.

وأضاف ريابكوف في كلمة بمجلس الدوما (مجلس النواب الروسي)، اليوم الأربعاء: "نرى أن أساس استمرار هذا الحوار في مقترحاتنا، التي نقلناها إلى الأمريكيين في وقت سابق، وجوهرها هو وضع معادلة أمنية جديدة تأخذ في الاعتبار تطور الجوانب الأمنية العسكرية-التقنية والعسكرية-السياسية، نحن في الواقع نقترح توسيع جدول الأعمال الاستراتيجي وإدراج جميع الأسلحة الهجومية والدفاعية، النووية وغير النووية".

وأوضح ريابكوف أن معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية بين موسكو وواشنطن، التي جرى تمديدها مؤخرا في روسيا إلى سنة 2026 يمكن أن تشمل كذلك منظومة صواريخ "أفانغارد" الروسية.

وأكد ريابكوف أن موسكو لن تقدم تنازلات أحادية الجانب إلى الجانب الأمريكي، في إطار الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي وضبط التسلح.

وقال الدبلوماسي رفيع المستوى: "أريد أن أؤكد أن أي اتفاقيات مستقبلية ممكنة فقط على أساس التكافؤ المحض والمساواة، ولا يمكن تقديم أي تنازلات أحادية الجانب من الجانب الروسي".

وأشار ريابكوف إلى أنه إذا كانت هناك فرصة للتفاوض "على أساس سليم ومراعاة توازن المصالح"، فإن روسيا ستكون أول من يدعم ويسهل وضع مثل هذه الاتفاقيات.

وأجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن، أمس الثلاثاء، محادثات هاتفية، وجه على إثرها كل منهما الجهات المختصة في بلاده للعمل بشكل عاجل من أجل تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت 3".

المصدر: نوفوستي