 
مباشر

روحاني: إجماع عالمي على وجوب عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي باستثناء الكيان الصهيوني ودول صغيرة

أخبار العالم

روحاني: إجماع عالمي على وجوب عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي باستثناء الكيان الصهيوني ودول صغيرة
Reuters SPUTNIK
الرئيس الإيراني، حسن روحاني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pn8s

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن "هناك إجماعا في العالم، باستثناء الكيان الصهيوني ودول صغيرة في المنطقة، على وجوب عودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها في الاتفاق النووي".

إقرأ المزيد
مكتب روحاني ردا على قائد الأركان الإسرائيلي: لن نتردد في الدفاع عن أمننا القومي في مواجهة أي تهديد
مكتب روحاني ردا على قائد الأركان الإسرائيلي: لن نتردد في الدفاع عن أمننا القومي في مواجهة أي تهديد

وشدد حسن روحاني على أن "كرة الاتفاق النووي في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية"، لافتا إلى أن "إيران ستعود عن خفض التزاماتها حول هذا الاتفاق، بشكل سريع، في حال نفذ الطرف المقابل التزاماته".

وأضاف أن "الدول الأوروبية عجزت عن تنفيذ التزاماتها في الاتفاق النووي"، مؤكدا أنه "لا يحق لها فرض مطالب جديدة".

كما أشار الرئيس الإيراني إلى أن "الحرب الاقتصادية الأمريكية على طهران فشلت في تحقيق أهدافها، وهي تطوي آخر أيامها".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا