روحاني: إجماع عالمي على وجوب عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي باستثناء الكيان الصهيوني ودول صغيرة

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن "هناك إجماعا في العالم، باستثناء الكيان الصهيوني ودول صغيرة في المنطقة، على وجوب عودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها في الاتفاق النووي".

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وشدد حسن روحاني على أن "كرة الاتفاق النووي في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية"، لافتا إلى أن "إيران ستعود عن خفض التزاماتها حول هذا الاتفاق، بشكل سريع، في حال نفذ الطرف المقابل التزاماته".

وأضاف أن "الدول الأوروبية عجزت عن تنفيذ التزاماتها في الاتفاق النووي"، مؤكدا أنه "لا يحق لها فرض مطالب جديدة".

كما أشار الرئيس الإيراني إلى أن "الحرب الاقتصادية الأمريكية على طهران فشلت في تحقيق أهدافها، وهي تطوي آخر أيامها".

المصدر: RT