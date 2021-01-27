 
مباشر
عاجل
روسيا: عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي مع إيران يجب ألا تكون ذريعة لمراجعة الصفقة

إيران تعلن عن موعد وصول اللقاح الروسي ضد كورونا للبلاد

أخبار العالم

إيران تعلن عن موعد وصول اللقاح الروسي ضد كورونا للبلاد
Reuters
اللقاح الروسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pn8a

أعلن محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، أن أول شحنة من اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا ستصل إلى إيران قبل العاشر من فبراير القادم.

إقرأ المزيد
إيران تعتمد استخدام اللقاح الروسي
إيران تعتمد استخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا

وقال واعظي للتلفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء: "سفيرنا في روسيا يعمل على الاتفاق. آمل أن يتم توقيعه اليوم أو غدا".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن "طهران وافقت على لقاح سبوتنيك V وتم تسجيله، والموافقة عليه من قبل سلطاتنا الصحية. ونأمل في المستقبل القريب أن نتمكن من شرائه وبدء الإنتاج المشترك أيضا".

وتصل فعالية "سبوتنيك V"، الذي يجري التطعيم به على جرعتين، إلى 91.4% حسب نتائج الاختبارات السريرية، مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى.

وتم تسجيل اللقاح الروسي في 13 دولة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا