"طالبان" تدعم حملة تطعيم ضد كورونا في أفغانستان

عبرت حركة "طالبان" عن دعمها لحملة تطعيم بلقاحات ضد كورونا بأفغانستان التي تلقت تعهدا بتمويل قدره 112 مليون دولار من برنامج "كوفاكس" الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية لمكافحة كورونا.

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وقال المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد، لـ"رويترز" إن الحركة سوف "تساند وتسهل" حملة التطعيم التي تجرى عبر المراكز الصحية في البلاد.

وستنفذ حملة التطعيم في ظل استمرار العنف في أفغانستان، على الرغم من أن الحكومة ومسلحي "طالبان" بدؤوا مفاوضات سلام في سبتمبر الماضي.

وقال مسؤول صحي أفغاني أمس الثلاثاء، إن برنامج "كوفاكس" الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية تعهد لأفغانستان بتخصيص 112 مليون دولار لشراء اللقاحات المضادة لكورونا، من أجل تطعيم 20 في المئة من سكان البلاد.

وسجلت أفغانستان ما مجموعه حتى الآن 54854 إصابة و2390 حالة وفاة بالفيروس، لكن خبراء يقولون إن الأعداد الفعلية أكبر بكثير، لغياب التسجيل الكامل بسبب العدد المحدود من الفحوص وعدم كفاية المنشآت الطبية في هذه الدولة التي تعصف بها الحرب.

المصدر: رويترز