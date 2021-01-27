الرئيس الصيني يجري مباحثات مع نظيره الكوري الجنوبي بشأن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية

أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، دعمه النشط لمبادرة كوريا الجنوبية لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، مشيرا إلى أن هذه الجهود تتماشى مع المصالح المشتركة للبلدين.

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ووفقا لمكتب الرئاسة في سيئول، فقد أدلى الزعيم الصيني بهذه التصريحات خلال محادثته الهاتفية مع الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن.

كما أفاد المكتب بأن مون جيه إن أعرب خلال هذه المحاثة الهاتفية، عن أمله بأن "تعمل سيئول وبكين معا، لعقد قمة ثلاثية بين البلدين، إلى جانب اليابان"، حيث أشار شي جين بينغ إلى أن "الصين ستعزز التعاون مع كوريا الجنوبية لعقد القمة في أقرب وقت".

المصدر: "يونهاب"