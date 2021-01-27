الولايات المتحدة.. الصيدلي المتهم بإفساد مئات الجرعات من لقاح موديرنا يقر بذنبه

أفاد بيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية بأن الصيدلي السابق في مركز أورورا الطبي بولاية ويسكونسن، الذي اتُهم بإتلاف نحو 600 جرعة من لقاح موديرنا، اعترف بذنبه.

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وأقر الصيدلي السابق، ويدعى، ستيفن براندنبرغ، بأنه كان متشككا حيال اللقاحات بشكل عام، وخاصة لقاح موديرنا، مشيرا إلى أنه كان ينقل آراءه حول اللقاحات إلى زملائه في غضون العامين الأخيرين.

وقد يواجه الصيدلي السابق في كلا الاتهامين الموجهين إليه عقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات.

وكانت سلطات الأمن في ولاية ويسكونسن اعتقلت الصيدلي ستيفن براندنبرغ في 31 ديسمبر الماضي لتعمده إفساد أكثر من 500 جرعة من لقاح موديرنا، المضاد لفيروس كورونا، تقدر كلفتها ما بين 8 آلاف إلى 11 ألف دولار.

وقام الصيدلي براندنبرغ بإخراج حاويات اللقاحات من الثلاجة خلال نوبتي عمل ليليتين، وأعادها بعد بضع ساعات حتى يمكن استخدامها في التطعيم في اليوم التالي. وتلقى ما لا يقل عن 57 شخصا جرعة لقاح من هذه الدفعة الفاسدة.

المصدر: نوفوستي