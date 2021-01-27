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مزاد علني في الولايات المتحدة لبيع أدوات وأسلحة يُزعم أنها للـ"كي جي بي" السوفيتية

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مزاد علني في الولايات المتحدة لبيع أدوات وأسلحة يُزعم أنها للـ
Reuters
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يستعد أحد المعارض في الولايات المتحدة لتنظيم مزاد علني لبيع جملة من أدوات التجسس التي استخدمت في الحرب الباردة، بما فيها أسلحة يُزعم أنها تعود للاستخبارات السوفيتية "كي جي بي".

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن المجموعة، التي سيتم عرضها مملوكة لمتحف "كاي جي بي" للتجسس في مانهاتن بمدينة نيويورك، مشيرة إلى أن الوضع الوبائي دفع إلى إغلاق المتحف.

واستغرق جمع القطع التي تعود للحرب الباردة، من مالك المتحف، يوليوس أوربيتيس، والمتعلقة بالـ"كي جي بي" لأكثر من 30 عاما.

وتوقع المدير المالي للمتحف في وقت سابق، مارتن نولان،  اهتماما كبيرا بهذا المزاد، خاصة من قبل الناس المولعين بعالم التجسس.

ومن بين القطع التي سيتم عرضها للبيع مسدس برصاصة واحدة على شكل أحمر شفاه، وحقيبة يدوية، وأجهزة تصوير خاصة، من بينها كاميرا مخبأة في ربطة عنق.

المصدر: نوفوستي

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