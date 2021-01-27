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إدارة بايدن تنوي إعادة النظر في العقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية

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إدارة بايدن تنوي إعادة النظر في العقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية
Reuters PIROSCHKA VAN DE WOUW
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن نيتها إعادة النظر في العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية السابقة على المحكمة الجنائية الدولية.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية: "مع أننا لا نوافق على خطوات المحكمة الجنائية الدولية بشأن القضايا الأفغانية والإسرائيلية – الفلسطينية، تجري إعادة نظر دقيقة في العقوبات بينما نحدد خطواتنا المقبلة".

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يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة فاتو بنسودا بعد إطلاق المحكمة تحقيقات في جرائم حرب محتملة مرتكبة في أفغانستان على أيدي القوات الأمنية الأفغانية و"طالبان" والقوات الأمريكية على حد سواء.

واعتبرت الولايات المتحدة، التي لا تعتبر عضوا في هذه المحكمة، هذا القرار "انتهاكا" لسيادتها الوطنية.

كما عارضت الولايات المتحدة التحقيقات في جرائم حرب محتملة على الأراضي الفلسطينية، بما فيها من قبل القوات الإسرائيلية.

المصدر: رويترز

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