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مندوب إيران في الأمم المتحدة: نحتفظ بحقنا في الرد على التهديدات الإسرائيلية

مندوب إيران في الأمم المتحدة: نحتفظ بحقنا في الرد على التهديدات الإسرائيلية

أخبار العالم

مندوب إيران في الأمم المتحدة: نحتفظ بحقنا في الرد على التهديدات الإسرائيلية
Reuters SHANNON STAPLETON
مندوب إيران الدائم لدى الامم المتحدة مجيد تخت راونجي
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أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، أن بلاده تحتفظ بحقها في الرد على أي تهديدات من قبل إسرائيل.

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وقال روانجي، في كلمة ألقاها مساء الثلاثاء خلال اجتماع للأمم المتحدة: "إسرائيل تواصل الكذب والخداع واستخدام معلومات ملفقة لإظهار أن برنامج إيران النووي يشكل تهديدا للمنطقة".

وشدد المسؤول على أن تهديدات إسرائيل ترمي للتستر على ترسانتها النووية وتقويض الاستقرار في المنطقة، مضيفا: "إيران تحتفظ بحقها في الرد على أي تهديدات إسرائيلية".

وصرح بأن "الخداع عنصر أساسي في السياسة الخارجية لإسرائيل، وهي لم تفوت فرصة للقضاء على الاتفاق النووي".

وأكد مندوب الجمهورية الإسلامية لدى الأمم المتحدة: "إيران لن تتردد في الدفاع عن نفسها وسنرد بقوة على أي تهديد لأمننا القومي".

المصدر: RT

 

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