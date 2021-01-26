تعيين أول مدعية عامة مسلمة في الولايات المتحدة

تتقلد صايمة محسن (52 عاما)، في 2 فبراير المقبل، منصب المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الشرقية من ميشيغان، لتصبح أول مسلمة تتولى هذا المنصب في الولايات المتحدة الأميركية.

وستتولى محسن المتحدرة من أصول باكستانية منصبها بعد أن يتنحى المدعي العام الحالي للمنطقة ماثيو شنايدر، في 1 فبراير، والذي أعلن استقالته من منصبه الذي شغله لمدة 3 سنوات.

وقال شنايدر، إن محسن التي تشغل حاليا منصب مساعد المدعي العام بشرق ميشيغان، ستحل محله، مضيفا: "أنا سعيد للغاية بترك منصبي بين أيدي واحدة من أفضل المدعين الفيدراليين الذين عرفتهم على الإطلاق؛ صايمة محسن".

Saima Mohsin to be 1st #Muslim US attorney next month https://t.co/QbMpfC1qiL — Sahar Aziz (@saharazizlaw) January 24, 2021

ووصفها بأنها محامية ديناميكية ومديرة موهوبة، وبصفتها أول مدعية فيدرالية مهاجرة مسلمة في التاريخ الأميركي، فإن توليها منصبها أمر تاريخي حقا، وستكون مدافعة عن مجتمعنا".

ومحسن ولدت في باكستان، وتخرجت في جامعة روتجرز في نيوجيرسي وحصلت على بكالوريوس ودرجة في القانون، وأصبحت مساعد المدعي العام في مدينة نيويورك، ثم عملت في قسم العدالة الجنائية بولاية نيوجيرسي، ونائب المدعي العام للجريمة المنظمة والابتزاز.

كما عملت مدعيا فيدراليا منذ عقود، ومنذ عام 2002 عملت في مكتب المدعي العام، وتولت عام 2018 منصب مساعد المدعي العام الأول للمنطقة الشرقية من ميشيغان.

المصدر: وكالات