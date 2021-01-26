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بايدن يعتبر "السيل الشمالي-2" صفقة سيئة لأوروبا

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بايدن يعتبر
Reuters KEVIN LAMARQUE
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتبر مشروع "السيل الشمالي-2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا "صفقة سيئة" بالنسبة لأوروبا.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، أن إدارة بايدن ستدرس الإجراءات التي قد اتخذتها واشنطن تجاه "السيل الشمالي-2" حتى الآن.

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جدير بالذكر أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت عقوبات على مشروع الغاز الروسي "السيل الشمالي-2" لتوريد الغاز إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، معتبرة المشروع "تهديدا على أمن الطاقة الأوروبي".

وقد انسحبت بعض الشركات الأوروبية من المشروع خوفا من العقوبات، لكن روسيا أكدت عزمها على إكمال المشروع الذي قد نفذ بنسبة أكثر من 90%.

المصدر: رويترز + RT

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