استطلاع: ثقة الأمريكيين في الحكومة الفيدرالية ازدادت منذ تنصيب بايدن

كشف استطلاع جديد للرأي أجراه موقع Axios / Ipsos، أن ثقة الأمريكيين في الحكومة الفيدرالية بشأن تقديم معلومات دقيقة حول جائحة كورونا ازدادت منذ تنصيب جو بايدن رئيسا.

ووفقا للاستطلاع الذي أجري في الفترة من 22 إلى 25 يناير، قال 50٪ من الأمريكيين إنهم يثقون في الحكومة الفيدرالية بشأن المعلومات المقدمة حول الجائحة، ارتفاعا من 40٪ قبل تنصيب بايدن في الفترة من 8 إلى 11 يناير.

وقال 72٪ من الديمقراطيين و48٪ من المستقلين و 3٪ من الجمهوريين إنهم يثقون بمعلومات الحكومة الفيدرالية حول كوفيد-19، مقارنة بـ42٪ من الديمقراطيين و44٪ من المستقلين و34٪ من الجمهوريين قبل أسبوعين.

كما أن الثقة الشخصية ببايدن ارتفعت، حيث قال 58٪ إنهم يثقون بتقديمه "معلومات دقيقة" حول الجائحة مقابل 27٪ فقط يثقون بالرئيس السابق دونالد ترامب. وقال 43٪ فقط من المستطلعين إنهم يعتقدون أن الحكومة الفيدرالية "تهتم بمصالح أسرهم".

المصدر: "فوربس"