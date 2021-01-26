 
مباشر
عاجل
البرازيل تسجل 61963 إصابة و1214 وفاة جديدة بكورونا

استطلاع: ثقة الأمريكيين في الحكومة الفيدرالية ازدادت منذ تنصيب بايدن

أخبار العالم

استطلاع: ثقة الأمريكيين في الحكومة الفيدرالية ازدادت منذ تنصيب بايدن
Reuters
الرئيس الأمريكي جو بايدن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pn4g

كشف استطلاع جديد للرأي أجراه موقع Axios / Ipsos، أن ثقة الأمريكيين في الحكومة الفيدرالية بشأن تقديم معلومات دقيقة حول جائحة كورونا ازدادت منذ تنصيب جو بايدن رئيسا.

ووفقا للاستطلاع الذي أجري في الفترة من 22 إلى 25 يناير، قال 50٪ من الأمريكيين إنهم يثقون في الحكومة الفيدرالية بشأن المعلومات المقدمة حول الجائحة، ارتفاعا من 40٪ قبل تنصيب بايدن في الفترة من 8 إلى 11 يناير.

وقال 72٪ من الديمقراطيين و48٪ من المستقلين و 3٪ من الجمهوريين إنهم يثقون بمعلومات الحكومة الفيدرالية حول كوفيد-19، مقارنة بـ42٪ من الديمقراطيين و44٪ من المستقلين و34٪ من الجمهوريين قبل أسبوعين.

كما أن الثقة الشخصية ببايدن ارتفعت، حيث قال 58٪ إنهم يثقون بتقديمه "معلومات دقيقة" حول الجائحة مقابل 27٪ فقط يثقون بالرئيس السابق دونالد ترامب. وقال 43٪ فقط من المستطلعين إنهم يعتقدون أن الحكومة الفيدرالية "تهتم بمصالح أسرهم".

المصدر: "فوربس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا