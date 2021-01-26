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تحالف "غافي" للتطعيم يطلب الدعم السياسي لتوفير لقاحات كورونا للدول الفقيرة

أخبار العالم

تحالف
Reuters RSP//CVI
سيث بيركلي رئيس تحالف اللقاحات العالمي غافي
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قال سيث بيركلي، رئيس تحالف اللقاحات العالمي "غافي"، اليوم الثلاثاء، إن هناك حاجة إلى دعم سياسي لخطة عالمية لتلقيح الناس في البلدان الفقيرة ومتوسطة الدخل.

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وأوضح بيركلي، الذي يقود برنامج "كوفاكس" في مؤتمر صحفي بجنيف أن "هناك شعورا بالذعر بسبب اللقاحات"، تزامنا مع تهافت الدول الغنية على عقد صفقات ثنائية مع مصنعي الأدوية لتأمين إمدادات محدودة من اللقاحات.

وبرنامج "كوفاكس" هو برنامج عالمي لتطعيم سكان الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل ضد فيروس كورونا. ويستهدف تقديم ملياري جرعة لقاح على الأقل بنهاية 2021 لتطعيم 20 في المئة من الأشخاص الأكثر ضعفا في 91 دولة فقيرة ومتوسطة الدخل.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أعلن في الأسبوع الماضي أن توريدات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا عبر آلية "كوفاكس" الدولية قد تبدأ في شهر فبراير المقبل.

المصدر: "رويترز"

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